Российский союз туриндустрии предлагает перенести введение курортного сбора

В Российском союзе туриндустрии предлагают перенести эксперимент по введению курортного сбора в некоторых регионах России и в аннексированном Крыму, а также сократить проведение этого эксперимента до двух лет. Об этом сообщил 5 июля российским СМИ президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.

Он напомнил, что срок внесения поправок в законопроект о курортном сборе продлен до 11 июля, 10 июля состоятся парламентские слушания по проекту, принятому в первом чтении.

Сергей Шпилько утверждает, что в целях упрощения администрирования, курортный сбор должен быть разовым, взиматься в расчете не на день, а на поездку. Для предотвращения роста стоимости туров на российские курорты такой сбор не должен превышать 100 рублей с человека, считает он.

«Необходимо перенести срок проведения эксперимента по введению курортного сбора на период, когда проект федерального закона будет доработан, а в пакете с ним будут представлены проекты подзаконных актов, предлагаемых для рассмотрения на всех уровнях представительной и исполнительной власти. Также срок нужно перенести на период, когда пройдет Чемпионат мира по футболу-2018, и спрос на поездки на российские курорты вновь начнет расти», – сказал российский эксперт.

Госдума России 23 июня приняла в первом чтении законопроект «О введении в ряде регионов пилотного проекта по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой». Этот документ, в числе прочего, регулирует введение курортного сбора в аннексированном Россией Крыму.

Как сообщают российские СМИ, эксперимент будет проводиться с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

В соседней России курортный сбор будут взимать на территориях Алтайского края, Краснодарского края и Ставропольского края.