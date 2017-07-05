Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты на постановление Алуштинского городского суда о продлении содержания под стражей редактора крымского издания «Твоя Газета» Алексея Назимова. Таким образом срок содержания в 6 месяцев остается в силе, сообщил Крым.Реалии адвокат Алексей Ладин.

«Мотивировано тем, что дело представляет особую сложность. Но, исходя из своего адвокатского опыта, никакой сложности я не вижу. Единственная сложность – доказать то, чего не было, это для них представляет сложность. Этим можно обосновать и столь длительное предварительное следствие. С октября (2016 года – КР) расследовали-расследовали и ненарасследовали», – добавил Ладин.

Подконтрольный Кремлю Алуштинский городской суд в начале июня продлил на полгода срок содержания под стражей редактору издания «Твоя Газета» Алексею Назимову и алуштинскому депутату Павлу Степанченко.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).