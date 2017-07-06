Министр связи России не считает завышенными тарифы на мобильную связь в Крыму

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров назвал «вопросом взаимодействия хозяйствующих субъектов» разницу в тарифах на мобильную связь в аннексированном Крыму.

При этом Никифоров не считает, что в Крыму мобильная связь дороже, чем в регионах соседней России, сообщают 5 июля российские СМИ.

«Я бы не сказал, что в Крыму связь дороже, скорее всего вы говорите о том, что те или иные операторы, которыми вы пользуетесь в Москве, могут быть не представлены в Крыму. Это вопрос хозяйственных отношений между компаниями», – цитирует российского министра агентство ТАСС.

Никифоров также опроверг наличие «отдельного роуминга» на территории Крымского полуострова.

«Цены там снижаются, мы это видим, и операторы постепенно выстраивают отношения друг с другом для того, чтобы для граждан это было бы действительно бесшовно. Там нет какого-то отдельного роуминга, это вопрос того, что те или иные операторы на отдельных территориях работают или не работают», – сказал Никифоров.

После аннексии Крыма Россией в марте 2014 года, на полуострове прекратили работать украинские операторы мобильной связи. В феврале 2015 года в Крыму пропала телефонная связь от «Укртелекома». Позднее на «национализированном» оборудовании украинских мобильных операторов начали работать крымские операторы мобильной связи. С тех пор крымчане жалуются на плохое качество связи на полуострове.