Защитник крымского журналиста, редактора алуштинского издания «Твоя газета» Алексея Назимова Алексей Ладин готовит жалобу в Европейский суд по правам человека. Адвокат считает необоснованным столь длительное содержание под стражей (с октября 2016 года) своего подзащитного. Об этом адвокат сообщил в комментарии Крым.Реалии.

До подачи жалобы в ЕСПЧ необходимо пройти еще несколько судебных инстанций, получить документы, отметил защитник.

«Последнее продление на шесть месяцев мы будем обжаловать в Кассационном суде, там есть определенные инстанции… Буду обжаловать дальше, поскольку эта необоснованность продления содержания под стражей шита белыми нитками. Просто переписывают статьи Уголовно-процессуального кодекса: «может помешать», «может скрыться», «может воздействовать на свидетелей». Но свидетели – это руководство города Алушта. Как Назимов, даже будучи относительно на свободе, допустим, под домашним арестом, может влиять на главу города?» – сказал Ладин.

Подконтрольный Кремлю Алуштинский городской суд в начале июня продлил на полгода срок содержания под стражей редактору издания «Твоя Газета» Алексею Назимову и алуштинскому депутату Павлу Степанченко.

В среду 5 июля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты на постановление Алуштинского городского суда о продлении содержания под стражей Алексея Назимова.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).