Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Новости

Телепроекту «Крим.Реалії» исполнилось три года

Телепроекту «Крым.Реалии» три года (видео)
пожалуйста, подождите
0:00:42
0:00:00 /0:00:42
Загрузить

Телепроекту «Крим.Реалії» в среду, 5 июля, исполняется три года. Первый выпуск украиноязычной телепрограммы вышел в эфир телеканала новостей «24» 5 июля 2014 года.

По словам руководителя проекта Крым.Реалии Владимира Притулы, это телепередача для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.

«Как и весь крымский проект Радіо Свобода эта телепрограмма стала ответом на оккупацию и аннексию Россией Крымского полуострова в 2014 году и последовавшем в результате этого резкого сужение прав и свобод крымчан, в том числе – права на свободу слова», – отметил Притула.

Ведущий «Крим.Реалії», крымский журналист Александр Янковский считает, что необходимость в программе о событиях в Крыму существовала и до российской аннексии полуострова.

«Телепроект Крым.Реалии стал делать то, что нужно было делать центральным телеканалам задолго до 2014 года – регулярно и компетентно рассказывать о том, что происходит на полуострове. И делать это так, чтобы было интересному каждому украинцу», – отметил Янковский.

Первая заставка телепроекта «Крим.Реалії»
Первая заставка телепроекта «Крим.Реалії»

Весной 2016 года телекоманда Крым.Реалии начала производство русскоязычной программы «Крым.Настоящий» для международного телеканала «Настоящее Время», которую ведет Екатерина Некречая.

Телепрограмма «Крим.Реалії» выходит в эфир на телеканале новостей «24» по субботам в 18.30 (повторы в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Крымский проект Радіо Свобода в марте 2014 года запустил три сайта на русском, украинском и крымскотатарском языках: Крым.Реалии, Крим.Реалії и Qırım.Agigat.

В сентябре 2015 года крымский проект Радіо Свобода начал радиовещание на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG