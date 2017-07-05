Телепроекту «Крим.Реалії» исполнилось три года

Телепроекту «Крим.Реалії» в среду, 5 июля, исполняется три года. Первый выпуск украиноязычной телепрограммы вышел в эфир телеканала новостей «24» 5 июля 2014 года.

По словам руководителя проекта Крым.Реалии Владимира Притулы, это телепередача для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.

«Как и весь крымский проект Радіо Свобода эта телепрограмма стала ответом на оккупацию и аннексию Россией Крымского полуострова в 2014 году и последовавшем в результате этого резкого сужение прав и свобод крымчан, в том числе – права на свободу слова», – отметил Притула.

Ведущий «Крим.Реалії», крымский журналист Александр Янковский считает, что необходимость в программе о событиях в Крыму существовала и до российской аннексии полуострова.

«Телепроект Крым.Реалии стал делать то, что нужно было делать центральным телеканалам задолго до 2014 года – регулярно и компетентно рассказывать о том, что происходит на полуострове. И делать это так, чтобы было интересному каждому украинцу», – отметил Янковский.

Весной 2016 года телекоманда Крым.Реалии начала производство русскоязычной программы «Крым.Настоящий» для международного телеканала «Настоящее Время», которую ведет Екатерина Некречая.

Телепрограмма «Крим.Реалії» выходит в эфир на телеканале новостей «24» по субботам в 18.30 (повторы в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Крымский проект Радіо Свобода в марте 2014 года запустил три сайта на русском, украинском и крымскотатарском языках: Крым.Реалии, Крим.Реалії и Qırım.Agigat.

В сентябре 2015 года крымский проект Радіо Свобода начал радиовещание на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц.