Кремль выразил сомнение, что Путин успеет рассказать Трампу о «гражданской войне в Украине»

В Кремле выразили сомнение, что президент России Владимир Путин в ходе планируемой короткой встречи с президентом США Дональдом Трампом успеет донести до американского руководителя позицию Москвы о якобы «гражданской войне» в Украине.

Как сказал представитель российского президента Дмитрий Песков, хотя встреча, запланированная на пятницу, 7 июля, будет «сидячей» и «полноформатной», но потому, что она состоится на полях саммита «Группы двадцати» в немецком Гамбурге, она будет «неизбежно довольно ограничена во времени».

Поэтому, сказал он, «вряд ли представится возможность полностью изложить видение президента Путина ... о предпосылках и причинах той ситуации и той гражданской войны, которая возникла в Украине».

Но, по словам спикера, эта встреча все равно будет «хорошей возможностью» повторить российскую позицию, в частности о «необходимости принять меры для прекращения провокаций, что, к сожалению, происходят со стороны Вооруженных сил Украины». О том, что, по данным ОБСЕ, значительное большинство провокаций устраивают совместные российско-сепаратистские силы на оккупированной части Донбасса, он не вспомнил.

Кроме того, сказал Песков, Путин и Трамп обсудят и урегулирование в Сирии.

Он отказался уточнять, сколько минут может продлиться встреча двух руководителей.

Другой российский чиновник, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что в Москве «должны всегда рассчитывать» на то, что на встрече двух президентов будет достигнут прогресс по украинскому вопросу. Но, сказал дипломат российскому агентству «Интерфакс», насколько это удастся – открытый вопрос, потому что «прогресс зависит от обеих сторон, не только от российской».

При этом он отказался отвечать на вопрос, подаст ли российская сторона на этой встрече какие-то конструктивные предложения.

20 июня с Дональдом Трампом, а также с рядом видных чиновников его администрации уже встречался в Вашингтоне президент Украины Петр Порошенко. Он в ходе рабочего визита стремился донести позицию Киева в отношении агрессии России накануне ожидаемой встречи американского руководителя с Владимиром Путиным. Встреча двух президентов в Белом доме планировалась как очень короткая, но, по словам присутствующих, продлилась, по одним данным, более 20 минут, по другим, полчаса. По словам Порошенко, эта встреча была полноценной и очень подробной и показала «твердую поддержку со стороны США ... суверенитета, территориальной целостности и независимости» Украины.

Россия, вопреки многочисленным доказательствам, продолжает отрицать свою причастность к событиям на востоке Украины, в том числе факты участия в них своих кадровых военных в составе совместных российско-сепаратистских сил. Москва признает только присутствие там российских «добровольцев», на которых она, мол, не имеет никакого влияния. А саму свою агрессию против Украины, в ходе которой погибают многочисленные граждане России, Москва продолжает называть «гражданской войной в Украине».