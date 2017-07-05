В Крыму защитников памятников культуры преследует ФСБ – активист

Крымчане, которые пытаются защитить от разрушения памятники истории и архитектуры, подвергаются давлению со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности России. Об этом 5 июля в эфире Радио Крым.Реалии сообщил слушатель из Севастополя, председатель общественной организации «Зеленый фронт» Сергей Корниенко.

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«То, что творится сейчас в Крыму, это полное варварство. Уничтожаются заповедники, прежде всего национальный заповедник Херсонес. А на территории пляжа Солнечный экскаваторы роют непосредственно некрополь Херсонеса, то есть это территория древнего греческого кладбища. Я лично писал правительству Севастополя и в прокуратуру, но пришли отписки. Ко мне пришли сотрудники ФСБ поговорить. Причем они разговаривали не только со мной, но и с соседями по моему многоэтажному дому, выясняя, как проще человека ликвидировать. Это нормальная практика с активистами в Крыму сейчас. Власть закрывает рот активистам путем ФСБ», – отметил он.

Президент Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест Николай Яковина сказал, что до сих пор не организована мониторинговая миссия, которая следила бы за ситуацией вокруг археологических памятников и раскопок в Крыму. Соответствующий документ был принят еще в ноябре 2014 года.

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Дмитрий Тымчук 30 июня обнародовал список российских ученых и археологов, которые проводят раскопки на памятниках архитектуры в аннексированном Россией Крыму.

По словам Тымчука, группа «Информационное сопротивление», координатором которой он является, располагает информацией о готовности Прокуратуры АРК возбуждать против этих российских археологов уголовные дела, поскольку их действия «нарушают международные конвенции и украинское законодательство об охране памятников».

Ранее в Министерстве культуры Украины сообщали о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.