На дороге возле видовой площадки на «Ласточкино гнездо» российские власти Крыма установили знаки, запрещающие парковку. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Теперь туристам на автомобилях приходится оставлять свои машины и идти пешком полкилометра по дороге без тротуаров.

Запрещающие знаки и знаки о том, что от санатория «Парус» и фактически до участка дороги напротив «Ласточкиного гнезда» работает эвакуатор, установило подконтрольное Кремлю государственное казенное учреждение «Служба автомобильных дорог Крыма».

Кроме этого, они нанесли на обочину желтые полосы разметки, что так же по правилам дорожного движения запрещает остановку в этом месте. На отрезке дороги в районе смотровой площадки расположены кафе, которые любили посещать автотуристы. Теперь там припарковаться нет возможности – эвакуатор оперативно увозить машины нарушителей.

Глава подконтрольного Кремлю территориального органа власти Гаспры Михаил Антошкин рассказал , что запрещающие знаки в том месте были установлены непродуманно.

«На мой взгляд, знаки установлены, мягко говоря, неправильно. Там, где останавливается автобус – да, знаки установлены нормально. А вот рядом с кафе «Елена» знаки поставили на расширении дороги. Тем самым убиваются бесплатные парковочные места», – рассказал Антошкин.

По его словам, такая ситуация идет не на пользу туристической привлекательности Гаспры.

«Нам поступает масса жалоб и от местных жителей, и от туристов. Им приходится идти пешком по дороге, на которой нет тротуара», – рассказал Михаил Антошкин.

Он пояснил, что на место приезжала комиссия из департамента транспорта и связи подконтрольной Кремлю городской администрации Ялты. Они изучили сложившуюся ситуацию, зафиксировали на фото разметку и знаки, и будут направлять письмо в «Службу автомобильных дорог Крыма» с рекомендацией изменить расположение запрещающих знаков и разметки.