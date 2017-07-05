Крымчанин Лиев вступил в должность исполнительного директора Национальной телерадиокомпании Украины

Экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев вступил в должность исполнительного директора Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«В мою компетенцию будут входить вопросы административно-хозяйственной деятельности Компании. Очень приятно то, как встретил меня коллектив! Теперь я должен оправдать надежды. Задача большие и все срочные (как всегда). ПАО «НОТУ» нужно трансформировать и адаптировать к той реформе, которая уже принята на законодательном уровне. Сегодня это самая большая по активам и штату телерадиокомпания Украины. К сожалению, самой эффективной ее назвать еще рано», – написал он.

По словам Лиева, он не оставит сферу туризма, ведь развитие внутреннего туризма в стране не имеет конфликтов с развитием общественного вещания. До этого момента Александр Лиев пребывал в должности главы Ассоциации индустрии гостеприимства.

​Александр Лиев был министром курортов и туризма автономии, а также занимал другие должности в правительстве АРК. После аннексии полуострова Россией переехал на территорию материковой части Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».