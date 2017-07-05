В Москве у здания ФСБ задержан активист Ильдар Дадин

В Москве у здания Федеральной службы безопасности России задержан оппозиционный активист Ильдар Дадин. Он проводил одиночный пикет с требованием освободить задержанного ранее члена координационного совета «Новой оппозиции», националиста Юрия Горского.

О задержании Дадина в Фейсбуке сообщил его соратник Дмитрий Степанов.

Юрий Горский был задержан в среду, 5 июля, сотрудниками ФСБ по подозрению в «публичных призывах к экстремистской деятельности». Уголовное дело в отношении националиста возбудили в связи с тем, что на организованном им шествии «Русский Первомай» весной этого года одним из лозунгов был: «Украина – Майдан, Россия – Манежка, баррикады, покрышки, огонь».

Ильдар Дадин стал первым осужденным в России за неоднократное участие в несогласованных акциях. В декабре 2015 года суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. В феврале этого года Верховный суд России оправдал активиста по указанию Конституционного суда.

Дадин вышел на свободу 26 февраля. Он подал иски в Генеральную прокуратуру, Федеральную службу исполнения наказаний и Следственный комитет России.