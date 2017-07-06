Радио Крым.Реалии: Крым без дальнобойщиков, а Россия с китайским миллиардом

Как скажется ограничение движения грузового транспорта в Крыму в дневное время на стоимости и качестве продуктов? Зачем председатель КНР Си Цзиньпин приезжал с визитом в Москву и стоит ли Крыму ожидать инвестиций из Китая? Что крымчане должны знать о современной России – мнение российского журналиста Аркадия Бабченко.

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии Александр Янковский ищет ответы на эти вопросы с председателем Объединения перевозчиков России Андреем Бажутиным, украинским экспертом в сфере транспорта Александром Кавой, заведующим отдела Дальнего Востока Института востоковедения Национальной академии наук Украины Виктором Киктенко и российским журналистом Аркадием Бабченко.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.