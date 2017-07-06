Президент США Дональд Трамп начал свой визит в Польшу

Президент США Дональд Трамп прибыл накануне, 5 июля, в Варшаву, где, среди прочего, примет участие в саммите государств – участников «Инициативы трех морей», которая включает страны, имеющие выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям.

В ходе саммита «Инициативы трех морей» Трамп выступит перед лидерами Хорватии, Венгрии, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Литвы, Эстонии, Латвии, Словении и Австрии. Ожидается, что Трамп выразит поддержку этим странам, зависящим от поставок российского газа, и призовет их воспользоваться поставками сжиженного природного газа из США. Первый газоперевозчик из США уже прибыл в Польшу.

В четверг Трамп встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

Накануне визита Дуда сообщил, что они с Трампом будут говорить о системе противоракетной обороны и о присутствии войск США. «Американские солдаты здесь уже есть, но мы обсудим также перспективы этого вопроса», – сказал президент.

Президент Трамп выступит также в символичном для поляков месте – на варшавской площади Красиньских, история которой тесно связана с Варшавским восстанием августа 1944 года. На площади находился канализационный люк, который использовался во время восстания для эвакуации нескольких тысяч человек из Старого города в район Жолибож. Теперь здесь установлен памятник героям Варшавского восстания.