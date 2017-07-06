Агрессивная политика России в отношении других стран-членов Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) подрывает сущность организации. Об этом на 49-м заседании Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС заявила руководитель украинской делегации Людмила Денисова, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Во время своего выступления она отметила, что сегодня аннексированный Россией Крым превращается в военную базу, где усиливаются репрессии против несогласных, в частности против представителей коренного населения полуострова.

Денисова обратила внимание на то, что Украина неоднократно призывала страны ЧЭС осудить вооруженную агрессию России, и отметила, что для достижения задекларированных организацией целей необходимо давать отпор вызовам, которые угрожают их реализации.

«Хотя ПАЧЭС не имеет специального мандата, она не может оставаться в стороне! Без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, нельзя гарантировать безопасность и в других странах Черноморского региона», – констатировала Денисова.

Она добавила, что при таких условиях нужен четкий политический сигнал от парламентов черноморских стран о необходимости урегулирования существующих конфликтов в регионе и прекращения агрессии против Украины.

«Иначе, если Россия будет продолжать незаконную оккупацию украинского Крыма и блокировать урегулирование им же спровоцированного конфликта на Донбассе, девальвация формата ЧЭС и его парламентской составляющей продолжится. Уверена, что недопущение такого сценария является нашей общей целью и одним из перспективных направлений парламентского диалога в ПАЧЭС», – отметила парламентарий.

Накануне, 5 июля, Людмилу Денисову избарали заместителем председателя Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Также 5 июля на пленарном заседании в Стамбуле российский депутат от аннексированного Крыма Павел Шперов не получил полномочий члена ПАЧЭС. По настоянию украинской делегации, в заседании Генеральной ассамблеи был объявлен перерыв для его удаления из зала.

С 1 июля Украина начала председательствовать в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). В ОЧЭС со штаб-квартирой в Стамбуле входят 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Организация была создана в 1992 году для обеспечения экономического развития и процветания в бассейне Черного моря.