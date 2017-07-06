Председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артур Герасимов, выступая 5 июля на постоянном комитете перед руководителям всех национальных делегаций в Минске, призвал к продолжению давления на Россию, чтобы Кремль освободил украинских политзкалюченных, в том числе из аннексированного Крыма. Об этом в Фейсбуке написала народный депутат Украины, член украинской делегации Ирина Геращенко.

«Артур Герасимов поднял вопрос освобождения заложников, необходимости солидарной позиции и давления на Российскую Федерацию с требованием освободить 132 пленников из оккупированного Донбасса, десятки крымских татар и всех наших политзаключенных в Российской Федерации», – написала Геращенко.

Герасимов также призвал иностранных коллег требовать от России допуска МККК в тюрьмы на оккупированных территориях и к украинским политзаключенным в России.

По словам Геращенко, темы заложников, ситуация с безопасностью на Донбассе, нарушения прав человека на оккупированных территориях, в том числе в аннексированном Крыму будут ключевыми для украинской делегации во время всех встреч в рамках ПА ОБСЕ.

В Минске 5 июля открылась двадцать шестая сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ подготовил для рассмотрения резолюцию «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ», в которой Россия признается оккупантом. Авторы документа призывают Россию отменить аннексию Крыма и соблюдать договоренности по Донбассу.