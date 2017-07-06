Аксенов решил уволить нынешних министров топлива и энергетики, ЖКХ и мэра Ялты

Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов уволил нынешних министра топлива и энергетики Светлану Бородулину и министра ЖКХ Сергея Карпова. Об этом он написал на Фейсбуке.

«Мною приняты решения об отставке министров топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова. На эти должности будут назначены Вадим Белик и Марина Горбатюк», – сообщил Аксенов.

Он также анонсировал отставку теперешнего мера Ялты Андрея Ростенко.

«Я поручила главе администрации Ялты Андрею Ростенко написать заявление об увольнении по собственному желанию. В ближайшее время пройдет открытый конкурс на замещение должностей глав администраций Ялты и Судака», – добавил Аксенов.

Ранее сообщалось, что Аксенов сообщил о смене нынешних вице-премьера аннексированного Крыма Бориса Зимина и министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого.

Ожидается, что эти кадровые перестановки рассмотрят 7 июля на сессии подконтрольного Кремлю парламента Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».