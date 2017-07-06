Порошенко подписал закон о курсе Украины на вступление в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины», принятый Верховной Радой Украины 8 июня 2017 года.

Этот закон вносит изменения в законы Украины «Об основах национальной безопасности Украины» и «Об основах внутренней и внешней политики» в части евроатлантической интеграции.

«Одним из приоритетов национальных интересов Украины документ определяет интеграцию в евроатлантическое пространство с целью приобретения членства в Организации Североатлантического договора. С этой целью Украина активизирует усилия по всему комплексу реформ, в том числе в сфере обороны и безопасности, для достижения соответствия критериям членства в Альянсе», – говорится в сообщении на сайте президента.

Украина после самоустранения бывшего президента Виктора Януковича и его бегства отказалась от введенного им в 2010 году внеблокового статуса: в декабре 2014 года Верховная Рада Украины поддержала президентский законопроект об отказе Украины от того статуса. Но доныне Украине официально не возобновляла предварительного четко определенного курса на вступление в НАТО, который разработал в 2004 году тот же Янукович, в то время премьер-министр, при президентстве Леонида Кучмы.

Киев до сих пор формально ограничивался задачей перейти на стандарты и принципы деятельности Североатлантического союза и активно сотрудничает с НАТО по разным направлениям. В НАТО отмечают, что позиция союза остается неизменной: Украина имеет право на вступление, когда Киев выразит желание вступать и выполнит необходимые условия. Зато Россия требует «гарантий невступления Украины в НАТО».

Черногория 5 июня стала 29-м членом НАТО. Этому противостояли Россия и пророссийские политические партии в Черногории.