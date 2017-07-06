Президент США Дональд Трамп выступил с речью в центре Варшавы (трансляция завершена)

Президент США Дональд Трамп 6 июля выступил на исторической площади Красиньских в Варшаве, куда американский президент прибыл с рабочим визитом во вторник.

Крым.Реалии совместно с проектом «Настоящее время» и Радіо Свобода вели прямую трансляцию выступления Трампа с переводом на русский язык.

История площади Красиньских тесно связана с Варшавским восстанием августа 1944 года. На площади находился люк, который использовался во время восстания для эвакуации нескольких тысяч человек из Старого города в район Жолибож. Здесь установлен памятник героям Варшавского восстания.

Президент США Дональд Трамп 5 июля прибыл в столицу Польши Варшаву. Среди прочего, Дональд Трамп примет участие в саммите государств – участников «Инициативы трех морей», которая включает страны, имеющие выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям.