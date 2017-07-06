В аннексированном Крыму российские силовики составили два административных протокола на свидетелей обысков у крымских татар в Бахчисарае. Об этом 6 июля в комментарии Крым.Реалии сообщил крымский активист Сервер Мустафаев.

«Беляловы Эмин и Эмиль – это те люди среди множества других людей, которые всегда участвуют в мероприятиях при обысках. Почему-то местные правоохранители выбрали их как тех, на ком должны «сорваться». Для них это уже другое административное дело по несанкционированным митингам. Вчера (5 июля – КР) им следователь лично в руки передал повестку и на 9 часов следующего дня, вызвал в МВД Бахчисарайского района для составления административного протокола. Что они сегодня и сделали», – сказал он.

По его словам, суд по составленному административному протоколу должен состояться в четверг, 6 июля, но адвокаты просят его перенести на другое время, чтобы ознакомиться с материалами дела.

28 июня крымский активист Сервер Мустафаев сообщил, что Осману Белялову грозит до 30 суток административного ареста или штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей (от 66 до 132 тысяч гривен – КР) за участие в «несанкционированном митинге».

7 марта, подконтрольный Кремлю суд в Крыму не удовлетворил апелляционную жалобу свидетелю обысков у крымских татар в Бахчисарае Осману Белялову, обвиняемому в участии в несанкционированной массовой акции.

В конце января российский Мировой суд в Бахчисарае присудил Осману Белялову штраф в размере 10 тысяч рублей.

12 мая в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».