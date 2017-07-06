Российский дрессировщик Запашный побывал в крымском «Тайгане»

Российский цирковой артист и дрессировщик диких зверей Эдгард Запашный посетил парк львов «Тайган» в аннексированном Крыму, сообщил Крым.Реалии хозяин «Тайгана», крымский бизнесмен Олег Зубков.

«Запашный давно собирался приехать в парк «Тайган», да все не складывалось. А тут он был в «Артеке» на фестивале «Алые паруса». Я полетел 3 июля на вертолете своем и забрал его в парк. Встреча была очень конструктивной и полезной для нас обоих. Эта встреча будет иметь большие последствия в нашем сотрудничестве в ближайшем будущем», – рассказал Олег Зубков.

Находясь в парке львов «Тайган», Эдгард Запашный совершил прогулку в сафари к большим львам, а также зашел в вольер к кормящей амурской тигрице. После экскурсии по «Тайгану» Запашный заявил, что изменил свое мнение о Зубкове, хотя ранее и критиковал его в своих интервью

«У меня сейчас переосмысление наступает. Он делает великое дело», – сказал Запашный.

Сафари-парк (парк львов) «Тайган» расположен на территории 32 гектаров в Белогорском районе Крыма. Парк основан крымским бизнесменом Олегом Зубковым, владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте. В парке «Тайган» проживают около 70 львов, а также другие виды животных и птиц.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.