В Москве силовики заблокировали штаб оппозиционера Навального

В столице России Москве силовики заблокировали штаб оппозиционного политика Алексея Навального, проводятся следственные действия. Об этом написал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин.

По его словам, замки на дверях спилили, а сотрудников не пускают внутрь. Дежурный, который оставался в штабе на ночь, не отвечает, хотя его телефон доступен. В окнах штаба ночью появилась решетка. Полиция на вызов не приехала.

Также 10 сотрудников правоохранительных органов окружают помещение штаба.

Сам Алексей Навальный сейчас завершает отбывание 25-суточного ареста, присужденного ему после акций сторонников политика 12 июня.