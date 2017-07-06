В Москве силовики заблокировали штаб оппозиционера Навального

В столице России Москве силовики заблокировали штаб оппозиционного политика Алексея Навального, проводятся следственные действия. Об этом написал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин.
По его словам, замки на дверях спилили, а сотрудников не пускают внутрь. Дежурный, который оставался в штабе на ночь, не отвечает, хотя его телефон доступен. В окнах штаба ночью появилась решетка. Полиция на вызов не приехала.
Также 10 сотрудников правоохранительных органов окружают помещение штаба.
Сам Алексей Навальный сейчас завершает отбывание 25-суточного ареста, присужденного ему после акций сторонников политика 12 июня.
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