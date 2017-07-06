Верховный Суд соседней России в городе Москва рассмотрят апелляционные жалобы на приговор фигуранту севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслану Зейтуллаеву в конце июля. Об этом 6 июля в коментарии Крым.Реалии сообщил адвокат обвиняемого Эмиль Курбединов.

«В Верховном Суде России в городе Москва 27 июля в 10 часов состоится рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Северо-Кавказского окружного военного суда города Ростова-на-Дону по «делу Руслана Зейтуллаева». Особых иллюзий по поводу этого суда мы не питаем. В лучшем случае, суд оставит предыдущий приговор без изменений», – сказал Курбединов.

По его словам, сейчас ему неизвестно, объявил ли он третью голодовку перед рассмотрением апелляции.

Руслан Зейтуллаев заявил о намерении объявить третью голодовку перед рассмотрением апелляции по его делу.

Фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» Руслан Зейтуллаев 26 мая прекратил свою вторую голодовку из-за желания держать пост в священный для мусульман месяц Рамадан.

Вторую голодовку Руслан начал через 19 дней после предыдущей.

Первую голодовку он начал 4 апреля на заседании в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону на время до вынесения приговора.

26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».