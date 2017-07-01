Фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» Руслан Зейтуллаев, удерживаемый в России, намерен объявить третью голодовку перед рассмотрением апелляции по его делу. Об этом он сказал во время последнего свидания с женой Мергем Зейтуллаевой.

«Он сказал, что на апелляцию он тоже будет идти с голодовкой. Как будет известно, он мне сказал за 7-8 дней сообщить, и, я так понимаю, он объявит третью голодовку. Поэтому – ждем», – сказала Мергем Зейтуллаева 1 июня на заседании объединения «Крымская солидарность».

Она также добавила, что последний раз виделась с мужем в апреле. С тех пор связи с ним нет и она не знает о состоянии Руслана.

В Крыму 1 июня состоялось очередное заседание объединения «Крымская солидарность». Крым.Реалии вели прямую трансляцию заседания.

Фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» Руслан Зейтуллаев 26 мая прекратил свою вторую голодовку из-за желания держать пост в священный для мусульман месяц Рамадан.

Вторую голодовку Руслан начал через 19 дней после предыдущей.

Первую голодовку он начал 4 апреля на заседании в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону на время до вынесения приговора.

26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».