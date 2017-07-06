Верховной Раде рекомендуют определить подследственность уголовных преступлений в Крыму

В перечень законопроектов, рекомендованных для рассмотрения Верховной Раде Украины на следующей сессии, включили проект Закона Украины № 5441 «О внесении изменений в статью 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» (автор – Николай Паламарчук – КР). Такое решение приняли на выездном заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности 5 июля в Одессе, сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Законопроект предлагает изменить порядок определения подследственности уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированной территории, в частности – в аннексированном Крыму.

Сейчас подследственность этих правонарушений определяет Генеральная прокуратура Украины. Специальный порядок определения подследственности приводит к затягиванию процесса досудебного расследования, отмечают в пресс-службе прокуратуры АРК. Согласно проекту Закона, подследственность уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированной территории, будет определяться прокуратурой Автономной Республики Крым.

«Подследственность уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированной территории, определяется прокурором Автономной Республики Крым. Материалы досудебного расследования в отношении преступлений, уголовные производства по которым находятся на стадии досудебного следствия, должны быть переданы органам досудебного следствия, определенным прокуратурой Автономной Республики Крым», – сказано в законопроекте.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».