Фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» Зейтуллаев призвал бороться за свободу политузников

Крымский адвокат Эмиль Курбединов 6 июля обнародовал письмо крымчанина, фигуранта севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева, осужденного в России к 12 годам заключения.

Письмо, копия которого обнародована в Фейсбуке Курбединова, подписано 15-м мая 2017 года, по словам адвоката, у него только сейчас появилась возможность опубликовать его.

В своем письме Зейтуллаев назвал решение Северо-Кавказского военного суда о лишении его свободы сроком на 12 лет «незаконным и необоснованным», а Россию, где проходил судебный процесс – «чуждым государством».

Он напомнил о своем решении снова объявить голодовку и призвал активистов не прекращать борьбу за освобождение политузников, удерживаемых Россией.

«Прошу всех активно бороться за возвращение домой всех политузников Кремля... Именно гражданское активное общество внесло большой вклад в освобождение ряда человек из плена. Лично я считаю, что все мы, политические заключенные из Крыма или материковой Украины, находимся в плену», – говорится в сообщении.

Также он отметил, что Украина «может преодолеть все проблемы», поскольку в стране «очень много хороших людей, гражданских активистов, и их число постоянно растет».

В Верховном Суде соседней России, в Москве, рассмотрят апелляционные жалобы на приговор фигуранту «дела Хизб ут-Тахрир» Руслану Зейтуллаеву в конце июля. Об этом 6 июня в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат обвиняемого Эмиль Курбединов.

26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».