СБУ обвинила «заблудившихся» пограничников ФСБ в посягательстве на целостность Украины

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в уголовном производстве в отношении задержанных ранее в Херсонской области пограничников ФСБ России по статье «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Об этом сообщает пресс-служба СБУ на официальном сайте. В ведомстве также назвали имена подозреваемых.

«Следствие установило, что граждане Российской Федерации, сотрудники ФСБ – заместитель начальника резервной заставы в/ч 9930 Аскар Кулуб и начальник кинологической группы в/ч 9930 Владимир Кузнецов в период с декабря 2016 года до 30 июня 2017 года выполняли служебные задачи в интересах Российской Федерации с целью изменения границ территории или государственной границы Украины», – сказано в сообщении.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Следствие продолжается, добавили в ведомстве.

«В ближайшее время следователи СБУ объявят сотрудникам ФСБ о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и будут инициировать перед судом избрание им меры пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении.

Каланчакcкий районный суд Херсонской области 30 июня арестовал на 15 суток двух пограничников ФСБ России, задержанных на Херсонщине в ночь на 30 июня – за «нарушение порядка выезда со временно оккупированной территории» (статья 204.2 КоАП Украины). Суд также обязал их выплатить по 320 гривен штрафа.

30 июня председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко сообщил о задержании на Херсонщине двоих военнослужащих пограничной службы ФСБ России.

Впоследствии в Госпогранслужбе заявили, что сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности России направили обращение, в котором просят предоставить информацию о двух задержанных российских военнослужащих.