Суд приговорил двух военнослужащих погранслужбы ФСБ России, ранее задержанных в Херсонской области, к 15 суткам административного ареста, а также обязал их выплатить по 320 гривен штрафа. Соответствующие решения Каланчакского районного суда Херсонской области № 657/1368/17 и № 657/1369/17 размещены на сайте Единого реестра судебных решений Украины.

Согласно решениям, арестованным будут возвращены изъятые у них личные вещи.

Также в документах указаны должности обоих и адрес регистрации одного из задержанных, однако имена военнослужащих не раскрываются. Украинскую границу незаконно пересекли заместитель начальника резервной заставы пограничной службы ФСБ России, проживающий в Ростовской области, и начальник кинологического отделения той же заставы.

Ранее в Госпогранслужбе Украины не исключили, что к пограничникам ФСБ России, задержанным на Херсонщине в ночь на 30 июня, по истечению 15-суточного ареста могут применить более строгие меры.

Каланчацкий суд 30 июня арестовал на 15 суток двух пограничников ФСБ России, задержанных на Херсонщине в ночь на 30 июня – за «нарушение порядка выезда со временно оккупированной территории» (статья 204.2 КоАП Украины).

В пятницу 30 июня председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко сообщил о задержании на Херсонщине двоих военнослужащих пограничной службы ФСБ России.

Впоследствии в Госпогранслужбе заявили, что сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности России направили обращение, в котором просят предоставить информацию о двух задержанных российских военнослужащих.

Детальнее о том, что известно о личностях задержанных и грозит ли им что-либо помимо административного ареста, читайте в материале Крым.Реалии «Тяжело в учениях, нелегко в бою: что ждет ФСБшников, заблудившихся возле Крыма».