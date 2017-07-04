К пограничникам ФСБ России, задержанным на Херсонщине в ночь на 30 июня, по истечению 15-суточного ареста могут применить более строгие меры. Об этом в комментарии Крым.Реалии сказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Я думаю, что это не вся ответственность. Я думаю, что вопросы к ним еще будут. Но этим уже будет заниматься Служба безопасности Украины», – сказала Слободян.

СБУ пока не делала заявлений по поводу задержанных пограничников. Корреспондент Крым.Реалии отправил в пресс-службу ведомства информационный запрос, но ответ на него еще не пришел.

В то же время координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук прогнозирует, что после отбытия админареста российские пограничники окажутся на свободе. По его словам, их отпустят, поскольку официально Россия и Украина не находятся в состоянии войны, и попавшимся сотрудникам ФСБ попросту нечего предъявить.

«По уму, конечно, они должны получить статус военнопленных – поскольку являются оккупантами, захваченными на украинской территории. Но поскольку у нас с Россией де-юре войны нет, мы к ним относимся не так, как стоит относиться к оккупантам, а по всем международным правилам, как с представителями соседней страны, у которой с Украиной некие отношения, далекие от конфликта», – сказал Дмитрий Тымчук в комментарии Крым.Реалии.

По прогнозам нардепа, украинская и российская стороны предъявят взаимные претензии, но в итоге задержанных освободят.

Каланчацкий суд 30 июня арестовал на 15 суток двух пограничников ФСБ России, задержанных на Херсонщине в ночь на 30 июня – за «нарушение порядка выезда со временно оккупированной территории» (статья 204.2 КоАП Украины).

В пятницу 30 июня председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко сообщил о задержании на Херсонщине двоих военнослужащих пограничной службы ФСБ России.

Впоследствии в Госпогранслужбе заявили, что сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности России направили обращение, в котором просят предоставить информацию о двух задержанных российских военнослужащих.

Детальнее о том, что известно о личностях задержанных и грозит ли им что-либо помимо административного ареста, читайте в материале Крым.Реалии «Тяжело в учениях, нелегко в бою: что ждет ФСБшников, заблудившихся возле Крыма».