На материковой части Украине рядом с Перекопским заливом задержали двоих сотрудников пограничной службы ФСБ России. По предварительной информации, они сбились с маршрута во время учений. За нарушение при пересечении админграницы с Крымом их арестовали на 15 суток. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, что известно о личностях задержанных и грозит ли им что-либо помимо административного ареста.

Силы херсонского отряда Госпогранслужбы и Вооруженных сил Украины задержали российских пограничников около 2:30 в ночь с 29 на 30 июня, сообщил глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко. По его информации, сотрудники ФСБ прибыли на материк на катере и не имели при себе документов.

«Во время предварительного опроса установлено, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ. По их словам, они якобы выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентир и таким образом оказались на материковой части Украины», – заявил глава ГПСУ.

После приемов рукопашного боя

Более подробно задержание сотрудников ФСБ описал военнослужащий 56 мотопехотной бригады ВСУ Юрий Емельянов. По его словам, в 1:00 30 июня катер с неизвестными лицами начал приближаться к берегу Перекопского залива со стороны аннексированного Крыма. Емельянов сообщил, что плавсредство имело бортовые опознавательные знаки вооруженных сил России. По его информации, бойцы 56 бригады заметили на борту мерцание карманного фонаря, когда катер находился на расстоянии 200 метров от берега.

Примерно в 01:58 были обнаружены неизвестные лица, которые после применения приемов рукопашного боя бойцами были задержаны

«При просечении территории косы Малой личным составом подразделения примерно в 01:58 в низине в кустарнике были обнаружены неизвестные лица, которые после применения приемов рукопашного боя бойцами были задержаны», – утверждает Емельянов.

По словам военного, его сослуживцы с помощью прибора ночного видения нашли резиновую лодку, 2 мобильных телефона и личные вещи в спортивной сумке, принадлежащие задержанным. Емельянов заявил, что украинские пограничники прибыли на место спустя час, и им были переданы пойманные лица.

Днем 30 июня – еще до того, как информация о задержании была обнародована, – российская погранслужба пыталась выяснить у украинской стороны информацию о пропавших сотрудниках. Об этом в Крым.Реалии рассказал пресс-секретарь Госпограслужбы Украины Олег Слободян.

«На том направлении, где у нас есть совместный участок контроля границы, в Черниговской области, российская пограничная служба обратилась к нам с письмом. Они нас проинформировали, что, как они считают, на их участке в Крыму во время учений пропали двое военнослужащих. Они спросили у нас, знаем ли мы что-нибудь по этому поводу», – отметил Слободян.

Позже ФСБ разослала пресс-релиз, в котором подтвердила задержание своих людей и выразила надежду на то, что их отпустят.

«Вопрос возвращения российских пограничников решается с привлечением возможностей погранпредставителей России и Украины. Надеемся, что в соответствии с нормами международного законодательства сотрудники Пограничной службы ФСБ России в ближайшее время будут возвращены на территорию Российской Федерации», – говорится в заявлении пресс-службы ФСБ.

Борец и потомственный пограничник

Имена и фамилии задержанных не разглашают ни российская, ни украинская сторона. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии для Крым.Реалии предоставил информацию только об их гражданстве и воинских званиях.

«Сейчас можно сказать, что один – в звании старшего лейтенанта, второй – в звании старшего прапорщика. Оба являются гражданами России», – сказал Слободян.

Однако в интернете появились вероятные фамилии задержанных россиян. Их обнародовал украинский портал InformNapalm. На сайте сообщают, что волонтерам удалось обнаружить профили пойманных сотрудников ФСБ в социальных сетях. По данным InformNapalm, первого зовут Владимир Кузнецов. Пользователь «Вконтакте» с таким именем очень похож на задержанного. Кроме внешнего сходства, волонтеры нашли еще ряд косвенных признаков, указывающих на то, что Кузнецов – пограничник ФСБ России.

«Изучив скромный дружеский круг В. Кузнецова, становится ясно, что он из города Благовещенска Амурской области России, который граничит с Китаем. Как известно, именно в Благовещенске расположено пограничное управление ФСБ по Амурской области, а многие местные жители – потомственные военные и пограничники, которые служат в погранподразделениях России», – говорится в публикации.

По информации InformNapalm, предполагаемое имя второго задержанного – Аскар Кулуб. По данным издания, ему 27 лет, родом он из города Морозовск Ростовской области. Информацию об этом они узнали со страниц Кулуба в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте». На фото Аскар имеет сходство с задержанным пограничником.

Проанализировав страницу россиянина волонтеры выяснили, что он активно занимался спортивной борьбой.

«В январе прошлого года Аскар, состоял в команде Grassie Barra из Евпатории и принимал участие в Открытом чемпионате города Севастополя оккупированного полуострова Крым по спортивной борьбе грэпплинг», – говорится в расследовании.

Госпогранслужба Украины не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть, действительно ли фамилии задержанных – Кулуб и Кузнецов, сославшись на то, что не могут разглашать их персональные данные.

«Не уверен, что я могу в данном случае эту информацию озвучивать, поэтому рекомендовал бы обратится к сотрудникам «ИнформНапалма». У них достаточно достоверная информация. По поводу того, это они или не они, я думаю, станет ясно в ближайшие дни», – сказал пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

В то же время он подтвердил, что задержанные являются выходцами из Ростовской и Амурской области, как и сообщается в расследовании сайта InformNapalm.

«Вопросы к ним еще будут»

После задержания российских пограничников арестовали на 15 суток. По информации Госпогранслужбы Украины, Каланчакский районный суд назначил им такое наказание за «нарушение порядка выезда со временно оккупированной территории» (статья 204.2 КоАП Украины).

Однако представитель ГПСУ Олег Слободян предполагает, что к задержанным могут примененить и более строгие меры.

Я думаю, что вопросы к ним еще будут. Но этим уже будет заниматься Служба безопасности Украины

«Я думаю, что это не вся ответственность. Я думаю, что вопросы к ним еще будут. Но этим уже будет заниматься Служба безопасности Украины», – сказала Слободян.

СБУ пока не делала заявлений по поводу задержанных пограничников. Корреспондент Крым.Реалии отправил в пресс-службу ведомства информационный запрос, но ответ на него еще не приходил.

В то же время координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук прогнозирует, что после отбытия админареста российские пограничники окажутся на свободе. По его словам, их отпустят, поскольку официально Россия и Украина не находятся в состоянии войны, и попавшимся сотрудникам ФСБ попросту нечего предъявить.

Поскольку у нас с Россией де-юре войны нет, мы к ним относимся не так, как стоит относиться к оккупантам

«По уму, конечно, они должны получить статус военнопленных – поскольку являются оккупантами, захваченными на украинской территории. Но поскольку у нас с Россией де-юре войны нет, мы к ним относимся не так, как стоит относиться к оккупантам, а по всем международным правилам, как с представителями соседней страны, у которой с Украиной некие отношения, далекие от конфликта», – сказал Дмитрий Тымчук в комментарии для Крым.Реалии.

По прогнозам нардепа, украинская и российская сторона предъявят взаимные претензии, но в итоге задержанных освободят.

В сентябре 2015 года на админгранице с Крымом произошел похожий случай, только тогда российские пограничники задержали украинских десантников Александра Юрова, Константина Мекшуна и Александра Орленко. На камеру во время допроса они заявили, что сами пришли на российский блокпост, чтобы «выпить водки, съесть сала и побрататься» с российскими коллегами. Однако впоследствии они рассказали, что на самом деле были задержаны в «нейтральной зоне», когда решили искупаться в Сиваше, а прежние показания давали под угрозами. Российская сторона тогда продержала украинцев под стражей два месяца, после чего их оштрафовали за «незаконное пересечение границы» и отпустили. Но после этого у десантников возникли новые неприятности. Военная прокуратура Украины начала проверку по поводу их самовольного ухода из воинской части. Понесли ли военнослужащие в итоге ответственность – не сообщалось.