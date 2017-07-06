Мэр Ялты считает, что с задачами справился, и искать новую работу не спешит

Глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко считает, что «справился с основными задачами», и готов уйти в отставку. Об этом Ростенко сказал 6 июля, комментируя заявление назначенного Кремлем главы правительства Крыма Сергея Аксенова, объявившего, что ждет от Ростенко отставки.

По словам Андрея Ростенко, он не будет принимать участие в новом конкурсе на должность главы Ялты.

«После нашей беседы с главой республики (Сергеем Аксеновым – КР), он дал мне распоряжение написать заявление об уходе с должности главы администрации Ялты в стратегический резерв. Ввиду того, что основная задача, которая стояла передо мной, решена, и провести открытый и прозрачный конкурс на замещение должности. Также предпочтительно, чтобы кандидаты были из местных жителей», – рассказал Андрей Ростенко журналисту Максиму Степанцову.

Он перечислил те задачи, которые, по словам Ростенко, удалось решить за время руководства администрацией Ялты.

«Администрация вышла на рабочий курс, админреформа проведена, структуризация органов власти закончена, энергетическая блокада преодолена, основная проблематика – начиная от Генплана, заканчивая многими другими вещами – решена», – пояснил Ростенко.

«Я свою задачу в наиболее тяжелый период выполнил. Ялта – один из передовых регионов в Крыму, это признано всеми. Поэтому можно найти применение моим силам на другом фронте. В процессе беседы с Сергеем Аксеновым я попросил дать мне тайм-аут и не спешить с моим новым назначением. Поскольку в Ялте у меня был один из самых напряженнейших графиков работы в Крыму, я попросил его снизить нагрузку на меня. В любом случае, меня будут использовать на тех направлениях, где пока есть провалы», – сказал Андрей Ростенко.

Ростенко признал, что ему было тяжело «сочетать публичность, хозяйственные вопросы города и коммуникацию с иностранными делегациями».

Источники, близкие к ялтинской городской администрации, сообщили, что кандидатура главы администрации Ялты руководством Крыма выбрана – это Елена Сотникова, секретарь ялтинского отделения партии «Единая Россия».

Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов уволил нынешних министра топлива и энергетики Светлану Бородулину и министра ЖКХ Сергея Карпова. Он также анонсировал отставку мэра Ялты Андрея Ростенко.