Российский эксперт: в Крыму вместо инфраструктуры для водителей появляются новые запреты

Водители большегрузных машин недовольны новыми ограничениями на дорогах аннексированного Крыма, которое российские власти объясняют заботой о состоянии асфальта. Об этом 6 июля в эфире Радио Крым.Реалии сказал председатель объединения перевозчиков России Андрей Бажутин.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F331810210&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

«Раньше подобных запретов не было, а транспорт был такой же. Единственное, что у нас проблема с дорожным строительством: дороги строятся по ГОСТам и ТУ (техническим условиям – КР) еще 1960-70-х годов ХХ века. Качество дорожного покрытия и используемые материалы оставляют желать лучшего. А под новые технологии и новые машины у нас дорог не строят. Температуры +32 и выше всегда были и в Краснодарском крае, и в Крыму, но почему-то запреты начали вводить только сейчас. Министерство транспорта России пытается любыми способами собрать деньги с участников движения», –рассказал он.

По словам Бажутина, дорожная инфраструктура в Крыму отсутствует. Для водителей не обустроены специальные стоянки, где они могут отдохнуть, нет недорогих отелей. Эксперт также отметил дороговизну услуги паромной переправы для дальнобойщиков.

«Заехав автомобилем через Краснодарский край, где действует такой же запрет (на передвижение в дневное время, когда температура воздуха поднимается выше +32 – КР), потом нужно дождаться паром, который всегда переполнен, причем стоимость его немаленькая и составляет 40 тысяч рублей (почти 17 тысяч грн – КР) для грузовика, и вот настолько высокую необоснованную цену никак не изменить, потому что нет альтернативы, а есть монополия», – сказал он.

Другой гость программы, украинский эксперт в сфере транспорта Александр Кава сказал, что ограничение для большегрузных машин мотивировано тем, чтобы не допустить ухудшения качества дорог на полуострове. Он добавил, что в южных областях Украины действует аналогичный запрет, который касается всех дорог, а не только основных магистралей.

В Крыму с 1 июля вступил в силу специальный порядок проезда некоторых видов тяжеловесного транспорта, который временно введен «с целью обеспечения сохранности дорожного покрытия».

По информации пресс-службы подконтрольного Кремлю правительства Крыма, ограничение движения продлится с 1 июля по 30 сентября 2017 года, запрет будет действовать с 10:00 до 22:00 часов при повышении дневной температуры воздуха свыше 32 градусов. Предполагается, что подобные ограничения предотвратят «преждевременное разрушение автомобильных дорог, тем самым исключив дополнительные затраты государства на незапланированный ремонт».