Крымский политолог назвал кадровую политику на полуострове «маловразумительной»

Крымский политолог Дмитрий Омельчук считает кадровую политику в аннексированном Крыму «маловразумительной». Так Омельчук прокомментировал корреспонденту Крым.Реалии кадровые изменения, которые 6 июля озвучил назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, существуют иные предпосылки, поскольку чиновников, которые пришли на смену уволенным кадрам, нельзя назвать более эффективными.

«Очень трудно озвучивать мнение, когда кадровая политика маловразумительная. Идет постоянная перетасовка кадров. Причем я бы даже не сказал, что люди, которые приходят на смену уходящим, лучше, сильнее и опытнее тех, кого они меняют. Просто есть какие-то внутренние механизмы, которые глубоко скрыты от посторонних глаз, которые должны помочь понять эту бесконечную чехарду», – сказал Омельчук.

Политолог считает, что одной из возможных причин сегодняшних отставок является желание крымского руководства свалить неудачи и проблемы на конкретных людей. В частности, по мнению Омельчука, Сергея Стрельбицкого уволили за плохие показатели нынешнего курортного сезона, хотя вины в этом самого крымского министра нет.

«Ну скажите, разве плох был наш министр курортов и туризма? Разве он виноват, что у нас в июне нет отдыхающих? Нет, он как раз был на своем месте, он профессионал. Кстати, его предшественница тоже была вполне профессиональная. Или что, новый министр ЖКХ не допустит повышения коммунальных тарифов? Ничего не изменится», – сказал крымский политолог.

Подробнее об этом читайте вечером 6 июля в материале Ивана Путилова на Крым.Реалии.

Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов уволил нынешних министра топлива и энергетики Светлану Бородулину и министра ЖКХ Сергея Карпова. Он также анонсировал отставку мэра Ялты Андрея Ростенко, российского вице-премьера Крыма Бориса Зимина и назначение на этот пост нынешнего главы администрации Судака Владимира Серова, а также смену нынешнего министра курортов и туризма – вместо Сергея Стрельбицкого будет предложен Вадим Волченко.