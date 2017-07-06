В Севастополе анонсируют выступление российской группы ЛЮБЭ, которая уже посещала аннексированный Крым в 2014 – 2016 годах, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Согласно информации на афишах, размещенных на улицах города, концерт состоится в рамках юбилейного тура группы 28 июля в бывшем Украинском культурно-информационном центре (Камышовая бухта), переименованном подконтрольными Кремлю местными властями в ГБУК КИЦ.

На официальном сайте группы в анонсах событий указано, что ЛЮБЭ даст концерты 27-го июля в Севастополе и 28-го – в Ялте.

Госпогранслужба Украины с начала года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым, сообщили в украинском ведомстве 4 июля.

Депутаты Верховной Рады Украины зарегистрировали проект закона, ограничивающий гастрольную деятельность российских и украинских артистов.

По мнению авторов законопроекта, «российские гастролеры, выступая на территории Украины, в том числе оккупированной, открыто поддерживают оккупацию Украины и унижение украинского народа».

Исключение на въезд в Украину предлагается сделать для тех российских артистов, которые в письменном виде или публично признают Россию агрессором, а также для постоянно проживающих в Украине. Для нарушителей норм депутаты предлагают предусмотреть ответственность, в том числе уголовную.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.