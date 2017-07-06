В России суд оставил под стражей обвиняемого в мошенничестве с генераторами для Крыма

В столице России Москве суд признал законным заключение под стражу предпринимателя, которого обвиняют в мошенничестве при поставке генераторов в аннексированный Крым, а также в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает 6 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, Мосгорсуд рассмотрел жалобу защиты мужчины и не нашел оснований для ее удовлетворения. Мужчине также предъявлены обвинения в подкупе свидетеля и ложном доносе.

По версии следствия, предприниматель «организовал мошенническую схему хищения 5,5 млрд рублей (около 2,5 миллиардов гривен – КР) у «Кубаньэнерго»: он предоставил предприятию 71 дизель-генератор для обеспечения Крыма электричеством, одновременно с этим предприниматель «создал цепочку фиктивной передачи генераторов в субаренду ряду аффилированных с ним компаний», и обратился в Краснинский районный суд Смоленской области с иском о возврате 71 генератора.

Суд, введенный в заблуждение показаниями предпринимателя, обязал «Кубаньэнерго» осуществить возврат 71 генератора. В дальнейшем мужчина вновь обратился в суд с иском о взыскании почти 4,2 млрд рублей за использование принадлежащих ему генераторов, переданных без его согласия, а также взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере около 1,3 млрд рублей (около 500 тысяч грн – КР).

Следствие также обвиняет мужчину в том, что, занимая ряд руководящих должностей в коммерческих фирмах, он не задекларировал и не уплатил налоги на сумму более 4,7 млрд рублей (около 2 миллиардов гривен – КР).

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.