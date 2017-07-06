Адвокат: Назимов и Степанченко продолжат ознакомление с делом по инициативе судьи

Продолжение ознакомления с уголовным делом депутата Павла Степанченко и крымского журналиста, редактора алуштинского издания «Твоя газета» Алексея Назимова должны проходить на заседаниях в подконтрольном Кремлю Алуштинском городском суде. Как сообщил Крым.Реалии адвокат Алексей Ладин, с такой инициативой выступила судья Светлана Ващенко, которая рассматривает дело.

«Судья по собственной инициативе поставила вопрос о доознакомлении Назимова и Степанченко с материалами уголовного дела. Верховный суд Крыма признал это незаконным. И вернул в суд первой инстанции (в Алуштинский городской суд – КР). И по собственной инициативе сказала доознакомиться тут в суде. Защита была против, потому что права не в полной мере будут восстановлены. На предварительном следствии и Степанченко, и Назимов, во-первых, имели бы права заявлять ходатайства, и следователь возможно мог принимать их, во-вторых, непонятно как технически в суде будут вестись ознакомления», – сказал Ладин.

Адвокат добавил, что судья ранее продлила срок содержания под стражей Степанченко и Назимова на шесть месяцев, однако, на протяжении двух месяцев еще не приступили к ознакомлению дела, и не завершаются предварительные слушания.

Следующее судебное заседание назначили на 25 июля, 11:00.

Накануне стало известно, что защитник редактора алуштинского издания «Твоя газета» Алексея Назимова Алексей Ладин готовит жалобу в Европейский суд по правам человека. Адвокат считает необоснованным столь длительное содержание под стражей (с октября 2016 года) своего подзащитного.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).