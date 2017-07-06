Специализированная антикоррупционная прокуратура 6 июля направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Молдовы, который в декабре 2016 года пытался дать взятку за снятие ареста с судна Sky Moon, задержанного за незаконные заходы в порты аннексированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что подозреваемый «в своих интересах и в интересах компании нерезидента Украины, совладельцем которой он является, с целью снятия ареста с судна Sky Moon, задержанного во время проведения военной прокуратурой Южного региона Украины досудебного расследования, а также груза – товарной партии технической соды в количестве 3 005,2 тонны, во избежание возможности конфискации ценного движимого имущества, во время встречи, которая проходила под контролем правоохранительных органов, предоставил военному прокурору Южного региона Украины, занимающему ответственное положение, неправомерную выгоду в сумме 75 000 долларов США за совершение процессуальных действий, направленных на снятие ареста с указанного судна, а также груза».

Сразу после завершения встречи гражданин Молдовы был задержан на месте совершения преступления, говорится в сообщении пресс-службы.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает, что денежные средства в сумме 75 000 долларов США были изъяты. Действия обвиняемого квалифицированы органом предварительного расследования по ч. 3 ст. 369 УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

В марте 2017 года в Одессе суд конфисковал судно Sky Moon, арестованное после захода в порты Крыма, сообщила 16 марта пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины. В ведомстве подчеркнули, что подобное решение принято впервые в истории страны.

Членам экипажа судна Sky Moon, арестованного после захода в порты Крыма, пограничники запретили въезд в Украину сроком на три года.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства.

В декабре 2014 года европейским компаниям запретили оказывать туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям – заходить в порты полуострова. Официально Кабинет министров Украины исключил крымские порты из перечня открытых для иностранных судов в мае 2015 года.

С момента аннексии Госпогранслужба Украины отследила 652 иностранных судна, которые нарушили украинское законодательство и заходили в порты аннексированного Крыма.

Благодаря изменению украинского законодательства с прошлого года Госпогранслужба может задерживать такие суда и их грузы.