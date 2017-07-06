Иванка Трамп возложила венок к памятнику героям Варшавского гетто

Во время пребывания в Варшаве дочь президента США Иванка Трамп возложила венок к памятнику героям гетто и посетила Музей истории польских евреев. Об этом говорится в специальном сообщении пресс-службы Белого дома.

После окончания мероприятия Иванка Трамп заявила, что «это был глубокий опыт посещения памятника героям гетто и музея истории польских евреев». По ее словам, «для нее было привилегией почтить и с благодарностью вспомнить тех, кто упорно сражался с захватчиками».

Памятник, возведенный на руинах Варшавского гетто, символизирует борьбу еврейского народа за свободу во время нацистской оккупации Польши.

Ранее ряд еврейских организаций подвергли критике президента США Дональда Трампа за то, что он не посетил памятник героям восстания в Варшавском еврейском гетто, как это делали до него все американские президенты, находившиеся с визитом в столице Польши.

Президент США Дональд Трамп 5 июля прибыл в столицу Польши Варшаву. Среди прочего, Дональд Трамп принял участие в саммите государств – участников «Инициативы трех морей», которая включает страны, имеющие выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям.

После этого президент США Дональд Трамп прибыл в Гамбург для переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель перед саммитом «Группы 20» (G20). На полях саммита также должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, главными темами которой заявлены Украина, а также Сирия.