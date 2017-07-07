Радио Крым.Реалии: ФСБ России в Херсонской области и турбины Siemens в Крыму

Что ждет двух военнослужащих погранслужбы Федеральной службы безопасности России, ранее задержанных в Херсонской области? Как европейские компании обходят санкции в отношении Крыма? Как повлияют отставки российских чиновников Крыма на качество управления полуостровом?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии Сергей Мокрушин ищет ответы на эти вопросы с ялтинским журналистом Сергеем Сардыко, российским общественным активистом, главой организации «Чистый берег.Крым» Владимиром Гарначуком, бывшим председателем российской Торгово-промышленной палаты Крыма Александром Басовым, бывшим главой Службы внешней разведки Украины Николаем Маломужем, народными депутатами Украины Дмитрием Тымчуком и Александром Бригинцом, руководителем аналитического отдела Фонда национальной энергетической безопасности Александром Пасечником, директором Центра исследований энергетики Александром Харченко.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.