Глава МИД Великобритании выступил за сохранение санкций в отношении России и за поддержку Украины

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выступил за сохранение санкций в отношении России и за поддержку Украины.

Выступая в Лондоне на конференции на тему реформ в Украине, на которую прибыл и премьер-министр Украины Владимир Гройсман, глава британской дипломатии заявил: «Великобритания не только пытается лидировать в поддержке реформ в Украине – мы также одна из стран, что решительно выступают против любого ослабления санкций против России за то, что она наделала, за то, что россияне наделали в Крыму и на востоке Украины. И знайте, что Великобритания привержена оказанию новой нелетальной военной помощи Украине в виде транспортных средств, военно-морского оборудования. Мы верим в поддержку Украины. Мы взялись за это надолго».

По словам Джонсона, о реформах в Украине «все соглашаются, что надо сделать больше». Но, сказал он, преобладающим чувством на конференции в Лондоне было то, что Украина идет в правильном направлении и вся суть ее успеха в том, что он создаст условия и уже создает условия, при которых бизнес почувствует, что «Украина – прекрасное место для инвестирования», и придет в Украину.

Владимир Гройсман, со своей стороны, напомнил, что Украина «стала жертвой агрессии России и российских войск, русского оружия, и это очевидный свершившийся факт». «Сегодня идет борьба не между двумя странами – сегодня идет борьба в мире между демократическим миром и недемократическим миром, который хочет уничтожить демократию», – сказал он.

«Сегодня нужно делать все шаги, которые позволят заставить агрессора отказаться от своих планов агрессии. И здесь рецепт только один: это должны быть все возможные инструменты – политические, экономические. И, безусловно, укрепление обороноспособности Украины – это вклад в победу демократии на континенте и в мире», – сказал Гройсман. Он поблагодарил Британию за единство с Украиной в этом вопросе.

Накануне лондонской конференции по вопросам реформ в Украине Владимир Гройсман называл ее чрезвычайно важным мероприятием. «Мы подошли к конференции с четким пониманием изменений – как они будут происходить. Мы растем, становимся инвестиционно привлекательной страной. Это очень хороший сигнал», – добавил он.

В программе визита главы украинского правительства также встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с руководителями британских компаний и инвестиционных фондов, участие в инвестиционной конференции Dragon Capital и встречи с лидерами украинской общины и религиозными деятелями в Великобритании.