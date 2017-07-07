В Москве избитому сотруднику штаба Навального провели операцию

В Москве 6 июля активист штаба Навального Александр Туровский был прооперирован в больнице – в связи с травмой головы, полученной при стычке с полицейским. Об этом сообщили врачи в Институте скорой помощи имени Склифосовского.

По словам активиста Николая Касьяна, полицейские требовали от врачей выписать Туровского, но он останется в больнице до утра.

Об избиении Туровского утром в четверг сообщили сторонники Навального. На опубликованных в социальных сетях фотографиях видны гематомы на лице активиста.

В полиции заявили, что обыск в московском штабе Навального, прошедший в четверг, связан с делом о «самоуправстве», которое якобы было возбуждено из-за нарушений договора аренды других помещений в здании. Обыски прошли также в штабах Навального в ряде городов России.

Накануне обыск прошел в штабе Навального в Новосибирске. Свои действия полицейские объяснили поступлением сообщения о закладке бомбы. Взрывное устройство так и не нашли, однако у соратников оппозиционера изъяли 100 000 газет, открытки и детекторы «жучков».

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. По всей стране открылись уже почти 60 штабов политика, его выдвижение поддержали более полумиллиона человек. Сторонники Навального столкнулись с угрозами и давлением в России. На самого оппозиционера в конце апреля напали – его облили зеленкой, он получил химический ожог глаза.

В настоящее время политик находится под административным арестом по обвинению в организации антикоррупционной акции 12 июня в Москве.