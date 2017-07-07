В Крыму продолжится суд по делу журналиста Николая Семены

В пятницу, 7 июля, состоится очередное заседание Железнодорожного районного суда Симферополя по делу крымского журналиста, автора Крым.Реалии Николая Семены. На нем должен состоятся допрос директора бюро переводов, чья подпись указана на документе, предоставленном следователем ФСБ.

На прошлом заседании по делу Николая Семены 21 июня допросили одного из свидетелей – переводчика. Двое других свидетелей на суд не явились.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.