Госдепартамент: США приветствуют решение о рассмотрении в Нидерландах дела о катастрофе MH17

Соединенные Штаты приветствуют единогласное решение Объединенной следственной группы (JIT), которое предоставляет суду в Нидерландах юрисдикцию для судебного преследования лиц, ответственных за крушение самолета рейса MH17.

«Мы полностью уверены в способности голландской системы уголовного правосудия достичь справедливого и беспристрастного решения», – говорится в распространенном 6 июля сообщении на сайте Госдепартамента США.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать с Объединенной следственной группой в этом расследовании. Мы призываем к полному сотрудничеству другие государства, которые могут помочь, чтобы ответственные лица были наказаны», – добавляют во внешнеполитическом ведомстве США.

Страны, представители которых входят в Объединенную следственную группу, приняли совместное решение, что уголовный процесс по делу катастрофы рейса MH17 состоится в суде в Нидерландах. Об этом 5 июля сообщил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс.

В Объединенную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.

Самолет «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек – все, кто находился на борту.

В конце сентября прошлого года Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые официальные итоги расследования. В докладе говорится, что зенитно-ракетная установка «Бук», с которой сбили «Боинг», была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты – поселок Первомайское, который находился под контролем боевиков, контролируемых Россией. К числу подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной правдой», а выводы следователей в Москве назвали «предварительным». В МИД России назвали доклад «предвзятым».