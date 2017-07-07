Аксенов уволил первых двух замминистров ЖКХ Крыма

Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов уволил двух первых заместителей министра жилищно-коммунального хозяйства полуострова – Андрея Тоболова и Михаила Селезнева. Соответствующие указы опубликовали на сайте российского правительства Крыма.

Согласно документам, обеих чиновников освободили от должности «по соглашению сторон».

«Освободить Тоболова Андрея Николаевича от должности первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым по соглашению сторон. Освободить Селезнева Михаила Борисовича от должности первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым по соглашению сторон», – говорится в указах.

Подконтрольный Кремлю парламент аннексированного Крыма 7 июля отправил в отставку Бориса Зимина, занимавшего пост вице-премьера, и назначил на эту должность Владимира Серова. Российский парламент Крыма также уволил министра курортов и туризма полуострова Сергея Стрельбицкого и назначил на эту должность Вадима Волченко, который до этого возглавлял крымское представительство информагентства «Россия сегодня».