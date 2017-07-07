Российский парламент Крыма назначил новых вице-премьера и министра курортов и туризма

Подконтрольный Кремлю парламент аннексированного Крыма 7 июля отправил в отставку Бориса Зимина, занимавшего пост вице-премьера, и назначил на эту должность Владимира Серова, бывшего российского главу администрации Судака. Об этом сообщают на сайте парламента.

«Депутаты Государственного Совета Крыма в ходе внеочередной сессии крымского парламента согласовали освобождение от должности заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Бориса Зимина. Своим решением народные избранники поддержали назначение на эту должность Владимира Серова, ранее возглавлявшего администрацию городского округа Судак», – сказано в сообщении.

Российский парламент Крыма также уволил министра курортов и туризма полуострова Сергея Стрельбицкого и назначил на эту должность Вадима Волченко, который до этого возглавлял крымское представительство информагентства «Россия сегодня».

Смену российских вице-премьера и министра курортов и туризма полуострова накануне анонсировал подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.