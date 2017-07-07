В Крыму приняли закон Аксенова о застройках

Российский парламент аннексированного Крыма 7 июля рассмотрел сразу в двух чтениях и принял внесенный подконтрольным Кремлю главой полуострова Сергеем Аксеновым законопроект «Об особенностях создания в Республике Крым зон с особой архитектурно-планировочной организацией территории», сообщает пресс-служба крымского парламента.

Закон предлагает определить территории, «имеющие особую историко-культурную, природную и рекреационную ценность, а также перспективное градостроительное развитие». В границах таких закон будет установлен особый правовой режим – в части запрета на строительство и реконструкции объектов.

Закон, среди прочего, предлагает урегулировать особенности проведения контрольными органами внеплановых проверок, предусматривает возможность повышения платы за пользование земельными участками и недвижимостью и изменение вида разрешенного использования земельного участка.

Также в документе говорится об особенностях сноса самовольных построек в границах зон: теперь полномочия по признанию объекта самовольной постройкой перейдут к подконтрольному Кремлю правительству Крыма.

Закон предусматривает возможность установления административной ответственности за нарушение физическим или юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями правового режима использования территории в границах зон.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».