Россия не поддержала подготовленную США резолюцию Совбеза ООН по КНДР

Россия 6 июля выступила против принятия подготовленного американскими дипломатами проекта резолюции Совета безопасности ООН, который содержит осуждение первого в истории КНДР пуска межконтинентальной баллистической ракеты.
Россия утверждает, что запущенная Северной Кореей 4 июля ракета имела средний радиус действия.
Сопротивление Москвы признанию запуска Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты не заблокирует намерения Вашингтона по усилению санкций против КНДР, заявила посол США в ООН Никки Хейли. По ее словам, Соединенные Штаты вскоре предложат такое усиление.
Выводы Москвы по дальности пуска ракет в КНДР противоречат заявлениям северокорейских властей. Пхеньян утверждает, что провел успешное испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь цели в любой точке мира. Северокорейское государственное телевидение сообщает, что по результатам испытания 4 июля ракета «Хвасон-14» достигла высоты 2800 километров и поразила цель после 39-минутного полета.
Американские эксперты согласились, что была запущена именно межконтинентальная баллистическая ракета.
Возражения России фактически блокируют предложенную США резолюцию, поскольку ее принятие требует консенсуса всех постоянных членов Совета безопасности.
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