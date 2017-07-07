В Крыму и на Донбассе Россия сосредоточила более 30 тысяч военных – Муженко

В аннексированном Крыму и на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса находятся более 30 тысяч регулярных войск России. Об этом рассказал 7 июля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, информирует УНИАН.

По его словам, такие данные подтверждает украинская разведка.

«Кроме фактов силовой аннексии Крыма и применения частей и подразделений Вооруженных сил России в августе 2014 года в районе Иловайска и Луганска, ведение войны против Украины сейчас аргументированно подтверждается присутствием военного контингента российских регулярных войск на территории Украины. По данным разведки, в настоящее время эта группировка насчитывает более 30 тысяч военнослужащих, включая контингент, развернутый в Крыму», – заявил Муженко.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в пятницу сообщил, что Россия проводит работу по восстановлению объектов для хранения ядерного оружия в аннексированном Крыму.

В конце марта 2017 года глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий на заседании Межпарламентской ассамблеи «Украина – Польша – Литва» в Варшаве заявил, что Россия готовит военную инфраструктуру аннексированного Крыма к размещению на полуострове ядерного оружия, в частности, восстанавливает и модернизирует бывшие советские хранилища для ядерных боезарядов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».