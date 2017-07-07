Радио Крым.Реалии: Турбины Siemens в Севастополе

Насколько важны технологии Siemens для новых энергостанций в Крыму и Севастополе? Как может обернуться история с поставкой турбин на полуостров? Введет ли Украина санкции против немецкого производителя?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с руководителем аналитического отдела Фонда национальной энергетической безопасности Александром Пасечником и директором Центра исследований энергетики Александром Харченко.

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