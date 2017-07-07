В Крыму из-за хакерской атаки частная клиника приостановила прием анализов

Сеть одной из частных клиник в аннексированном Крыму на неопределенное время частично приостановила работу. Причиной стала хакерская атака на информационные структуры компании. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Объявления о прекращении приема анализов и выдачи их результатов развешены на дверях перед входом в одно из отделений в Симферополе.

«Уважаемые клиенты! По причине хакерской атаки на инфоструктуры компании, временно прекращен прием анализов и выдача результатов», ‒ говорится в объявлении.

Администрация клиники заверила, что «все персональные данные клиентов клиники находятся в полной безопасности». «Мы сожалеем о свершившейся ситуации и делаем все возможное для ее сохранения», ‒ указано в объявлении.

27 июня масштабная хакерская атака началась в Украине, она поразила компьютеры правительства, банков, предприятий. О кибератаке сообщили и в других странах. Значительный ущерб был нанесен в Италии, странах Центральной Европы и Израиле.

В Германии была «поражена система центрального офиса компании Nivea Beiersdorf в Гамбурге», сообщал телеканал ARD. В России под атакой оказалась государственная корпорация «Роснефть». 28 июня компьютерный вирус-вымогатель Petya.А распространился на страны Азии. В Индии из-за кибератаки вышла из строя система управления грузами крупнейшего порта страны. Сбои зафиксировали и в Китае, однако их масштабы не были столь значительными.

Вирус Petya.А шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить – никаких ключей после выплаты денег владельцы пораженных компьютеров не получают. Похожим образом действовал вирус-вымогатель WannaCry, от которого в мае 2017 года пострадали более 300 тысяч компьютеров в 150 странах.