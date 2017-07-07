В Луганске произошло два взрыва: один человек погиб – СМИ

В контролируемом пророссийскими боевиками Луганске произошло два взрыва, сообщают российские СМИ. Оба взрыва прогремели в центре города.

В результате первого погиб один человек, еще пятеро были ранены.

По сообщению, погибшая – женщина-боевик, среди раненых есть гражданские. Представитель поддерживаемых Россией сепаратистов Андрей Марочко заявил, что взрыв, который произошел недалеко от «дома правительства», квалифицируют как «теракт».

Территорию возле места взрыва оцепили. По сообщению, вероятно, сработало заложенное в урну возле продуктового магазина самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой.

Во время второго происшествия, по предварительным данным, взорвался автомобиль, пострадавших нет.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Власти России неоднократно отрицали участие своих военных в конфликте, о чем заявляют Украина и Запад. Москва же признает только присутствие российских «добровольцев» на Донбассе. Часть Донецкой и Луганской областей, в частности города Донецк и Луганск, контролируют пророссийские боевики.

По данным ООН, с начала конфликта на востоке Украины в апреле 2014 года там погибли почти 10 тысяч человек.