Порошенко подписал указ о призыве в Нацгвардию в августе 2017 года

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в ряды Национальной гвардии Украины в августе 2017 года.

Как говорится в указе президента №178/2017 от 7 июля, должны призвать пригодных по состоянию здоровья к военной службе мужчин, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Также, согласно указу, Кабмин должен определить численность граждан Украины, подлежащих призыву в августе 2017 года, и определить расходы для проведения призыва.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

В 2015 году в Украине возобновили призыв на срочную службу.

Боевые действия на части Донбасса продолжаются с апреля 2014 года. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе, Москва эти обвинения отвергает и заявляет, что на неподконтрольных Киеву территориях могут быть российские «добровольцы». По данным ООН, за время конфликта погибли около 10 тысяч человек.